Thibaut Courtois y Fede Valverde preocupan al entorno de Real Madrid

Redacción FOX Deportes

Thibaut Courtois y Fede Valverde se marcharon del partido entre Rayo Vallecano y Real Madrid con problemas musculares y serán sometidos a diferentes pruebas médicas este lunes.

La agencia EFE asegura que “Courtois sufre una sobre carga en el muslo derecho” y que lo de Valverde son “molestias en el aductor de la pierna derecha”, ambos necesitarán conocer su estado físico antes de viajar a la concentración con su selección en esta Fecha FIFA.

EFE señala que el portero “será sometido a una resonancia magnética para comprobar si puede disputar” los partidos internacionales de Bélgica que enfrentará a Kazajistán y Liechtenstein para cerrar la eliminatoria de 2026.

Valverde quien se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho durante algunos minutos antes de salir de cambio a los 83 minutos, aparece en la convocatoria de Uruguay que enfrentará a México y Estados Unidos en este parón internacional.