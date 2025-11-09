Real Madrid dejó dudas y puntos ante Rayo Vallecano

Oscar Sandoval

Rayo Vallecano le puso un alto a Real Madrid que se presentó al ‘derbi’ con cuatro victorias consecutivas en La Liga, frenó la racha del líder que por segundo partido en la semana exhibió carencias en todas las facetas del juego y Barcelona podría aprovechar para recortar distancias.

Noche complicada para el Madrid que nunca estuvo cómodo, se enfrentó a un rival intenso que presionó y que fue una molestia continúa, sus figuras también pasaron de noche y no tuvo más que resignarse con el empate, un punto que le esperanzas al conjunto azulgrana.

Augusto Batalla atajó la jugada más importante del equipo blanco en la primera mitad luego de un remate de media vuelta Vinícius Júnior dentro del área, sin embargo, ni el brasileño, ni Kylian Mbappé pudieron desequilibrar y los visitantes lo resintieron.

⚡️ FINAL EN VALLECAS (0-0)



➕1⃣ en un partido muy completo del Rayo!#RayoRealMadrid #VamosRayo pic.twitter.com/ahqNseaOCS — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) November 9, 2025

El orden fue la prioridad para el Rayo que tuvo dos ocasiones ante el arco de Thibaut Courtois, el objetivo de los locales era no recibir gol y a partir de ahí hacer su juego, el plan les salió a pedir de boca y terminaron sumando para alejarse de la zona roja.

El primer empate de los ‘Merengues’ podría tener consecuencias porque si Barcelona derrota a Elche quedará a tres puntos y abrirá de nuevo la batalla por el liderato de La Liga.