Kylian Mbappé, Lamine Yamal y todos los nominados al The Best de la FIFA

Enrique Gómez

La FIFA reveló la lista de 11 nominados al mejor futbolista del mundo, donde figuran Kylian Mbappé, Lamine Yamal, así como Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro en septiembre.

El premio The Best se entrega al mejor jugador en el periodo comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto del 2025, por lo que el delantero francés del Real Madrid no podrá contabilizar todo su gran inicio de temporada. Aun así, es umo de los favoritos junto Yamal también, la estrella del Barcelona que solo tiene 18 años.

Aquí la lista de nominados para el The Best de la FIFA:

· Ousmane Dembélé (Francia, París Saint-Germain)

· Achraf Hakimi (Marruecos, París Saint-Germain)

· Harry Kane (Inglaterra, Bayern de Múnich)

· Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

· Nuno Mendes (Portugal, París Saint-Germain)

· Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)

· Pedri (España, Barcelona)

· Raphinha (Brasil, Barcelona)

· Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

· Vitinha (Portugal, París Saint-Germain)

· Lamine Yamal (España, Barcelona)

⭐ Your nominees for #TheBest FIFA Men's Player 2025.



🗳️ Cast your vote now! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 6, 2025

Cuatro futbolistas del PSG arrasan en la lista emitida por el organismo rector del futbol mundial, el segundo equipo con más presencia es el Barcelona con dos representantes, mientras que el Real Madrid solo pudo posicionar a Mbappé, ganador de la Bota de Oro de la temporada 2024/25.

Las votaciones se cerrarán a finales de este mes y se espera que le entrega del premio se haga a mediados de diciembre, como sucedió en la edición del 2024.

¿Quién ganará el The Best? Dembpélé es uno de los favoritos tras haber conquistado el Balón de Oro y el gran desempeño que tuvo en los meses comprendidos, sin embargo, cabe recordar que en los últimos cuatro años, el ganador del premio entregado de France Football no ha coincidido con el elegido por la FIFA.