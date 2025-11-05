¿Triste Lamine Yamal? "Estaba muy feliz y recuperando mi nivel"

Redacción FOX Deportes

Lamine Yamal, líder futbolístico del Barcelona y autor de un gol en el empate ante el Club Brugge (3-3), aseguró que está "muy tranquilo" y que intenta "no leer" todo lo que se comenta sobre sus lesiones y su estado de ánimo.

"Me siento muy bien, muy tranquilo. Intento no leer lo que se dice de mí. Se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste. Y eran todo mentiras. Estaba muy feliz, intentando trabajar para estar a este nivel, que es cómo mejor me siento y mejor me lo paso", afirmó para Movistar.

El jugador de 18 años ve el lado positivo sobre los silbidos que recibió por parte de la afición en Brujas, pues es señal del futbolista que ya es y de la relevancia que ha cobrado a nivel internacional, no solo por su vida privada.

"No es casualidad Si lo hacen es porque saben que hago bien mi trabajo. Poco a poco se han ido los silbidos y eso quiere decir que he hecho bien mi trabajo", dijo el atacante español, quien se quedó con un "sabor agridulce" tras el resultado, pero "es muy difícil ganar cuando concedes tres goles".