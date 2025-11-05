Barcelona tropezó ante Brugge en la Champions League

Oscar Sandoval

Barcelona tuvo una noche complicada ante Brugge y volvió a padecer en defensa, la actuación deja dudas y el panorama pudo ser peor de no ser por el VAR que apareció para anular un gol del conjunto belga en tiempo añadido, el 3-3 no refleja lo que sucedió en el partido porque los locales merecieron más.

Brujas se quedó cerca de vivir la mejor noche de su historia en Europa, tuvo sobre las cuerdas al conjunto azulgrana que equilibró el duelo con un autogol a 13 minutos del final, pero dejó escapar la victoria y terminó con un sabor agridulce después de 90 minutos con nota sobresaliente.

Nicoló Tresoldi adelantó al equipo belga y era una señal de que el partido del conjunto azulgrana terminaría siendo más complicado de lo esperado. Ferran Torres anotó el empate en la siguiente jugada y Fermín mandó un balón al poste en el mejor momento de los visitantes.

Hard fought point. Be proud, Bruges! 👏🏼🔵⚫️ pic.twitter.com/F9jXgsyZwY — Club Brugge KV (@ClubBrugge) November 5, 2025

La respuesta llegó a los 17 minutos en un contragolpe cuando Brugge defendía un tiro de esquina, el conjunto belga salió a velocidad y Carlos Forbs quedó mano a mano luego de una pared en mediocampo y definió el 2-1 ante Wojciech Szczęsny.

Barcelona se conectó y fabricó la mejor jugada colectiva del partido, movió el balón por el campo y Lamine Yamal dio un paso adelante cerca de la media luna, tocó con Fermín quien habilitó al ‘10’ con un taconazo y con el 2-2 al 61 se abría un nuevo panorama.

Los locales recuperaron la ventaja tras el saque inicial con el segundo de la noche de Forbs y el equipo azulgrana tuvo que navegar otra vez contra corriente, la presión recayó sobre Christos Tzolis quien mandó el balón a su propia portería para poner el 3-3 final que deja a Barcelona fuera de los mejores ocho de la tabla general.