David Alaba es la buena noticia en Real Madrid

Oscar Sandoval

David Alaba regresó a la convocatoria de Real Madrid para el duelo contra Rayo Vallecano después de perderse los últimos cuatro partidos por una lesión en la pierna derecha que quedó atrás.

Alaba que se lesionó el sóleo de la pierna derecha luego de disputar la primera mitad en el duelo contra Getafe del pasado 19 de octubre, está viviendo una temporada con poca participación luego de sumar 145 minutos en dos partidos de liga y uno de la Champions League.

El austriaco recibió el alta médica y salió de la lista de bajas para Xabi Alonso quien no podrá contar este domingo con Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Antonio Rüdiger y Aurelién Tchouaméni quien sufrió una lesión muscular en el partido contra Liverpool.

El que más cerca estaría de volver es Rüdiger quien trabaja en la parte final de su recuperación y que se integraría a la dinámica al parejo de sus compañeros tras la Fecha FIFA cuando Real Madrid prepare el compromiso ante Elche del 23 de noviembre.