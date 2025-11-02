Franco Mastantuono se pierde el duelo ante el Liverpool

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid ha confirmado la baja de Franco Mastantuono, quien disputó todo el partido de la Jornada 11 ante el Valencia.

De acuerdo con el informe médico del club, el argentino se sometió a pruebas y “se le ha diagnosticado una pubalgia”.

No hay una fecha exacta para su regreso, aunque de entrada se perderá el duelo contra el Liverpool de la Jornada 4 de la Champions League.

La pubalgia es una lesión que puede tomar semanas o incluso meses en ceder.