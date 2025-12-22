Endrick jugará con el Lyon lo que resta de la temporada

Redacción FOX Deportes

Finalmente Endrick dejará al Real Madrid en enero para tener más minutos de cara a la Copa del Mundo.

La información, confirmada por L’Equipe, señala que el cuadro ‘Merengue’ ha llegado a un acuerdo con el Lyon para que el brasileño se sume a ‘Les Gones’ por lo que resta de la temporada 2025/26.

El diario francés también señala que Endrick ya había dado el sí al equipo que dirige Paulo Fonseca solo estaba pendiente que ambas directivas afinaran los detalles.

Las negociaciones incluyen que el Lyon pague el 50% del salario del futbolista y no hay opción de compra. La noticia será oficial en un lapso de 48 horas, establece L’Equipe.

Esta temporada, los ‘Leones’ están disputando la Ligue 1, la Copa de Francia y la Europa League, por lo que Endrick espera brillar y ganarse un lugar con la Selección Brasileña que disputará el Mundial.