Endrick tiene un pie y medio fuera del Real Madrid

Héctor Cantú

La crisis actual que vive el Real Madrid está impactando de manera directa en la plantilla, en especial en algunos jugadores que podrían salir en este mercado de invierno.

El primero de ellos, colocado en la puerta de salida, es el brasileño Endrick quien a partir de enero se estará yendo cedido al Olympique de Lyon francés.

Endrick no ha tenido la continuidad esperada en el XI de Xabi Alonso y, por el contrario, se ha ido hundiendo en el banquillo donde ni siquiera es una de las primeras opciones para el técnico español.

Ante esta situación y con el deseo de tener más minutos, mostrarse y en un futuro poder regresar al equipo blanco, Endrick buscará recuperar su mejor versión futbolística en el futbol francés.

Se ve difícil que Endrick pueda ver minutos ante el Sevilla, por lo que su participación, activa pero poco efectiva en la Copa del Rey, habría sido la última en su primera aparición con el Real Madrid.

En la presente campaña, Endrick solo ha jugado tres partidos en la temporada, siendo el último ante Talavera de la Copa del Rey, donde sumó más minutos con 77.