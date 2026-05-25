Diego Simeone nunca había puntuado tan bajo con el Atlético de Madrid

EFE

El Atlético de Madrid completó esta temporada La Liga con 69 puntos, su producción más baja de todas las campañas dirigidas enteras por el argentino Diego Simeone, que lo apartaron del podio por segunda vez en los últimos 14 cursos, en los que no sufrió tantas derrotas, 11, ni encajó tantos goles, 44, como en la actual.

Son los déficits del conjunto rojiblanco en este ejercicio liguero. Aunque está el matiz de que puso todas sus fuerzas desde febrero y marzo tanto en la Copa del Rey, en la que llegó a la final, perdida en los penaltis ante la Real Sociedad, como en la Champions League, en la que disputó y cayó en las semifinales con el Arsenal, también es cierto que se desentendió del título por sus propios deméritos mucho antes, lejos del liderato.

El 2 de diciembre visitó al Barcelona en el Camp Nou con la posibilidad de situarse a su lado al frente de la clasificación, pero su derrota por 3-1 lo relegó a seis puntos de desventaja, que crecieron en el duelo siguiente hasta nueve con otro revés contra el Athletic de Bilbao por 1-0 en San Mamés, ambos fuera de casa, donde ha estado su mayor lastre.

Mientras en su campo ha sumado 46 de los 57 puntos disputados, con 15 triunfos, un empate y tres derrotas (dos de ellas cuando ya asumió que la Liga estaba perdida), lejos del Metropolitano apenas ha conseguido 23 de los 57 puntos, con sólo seis triunfos, además de cinco empates y ocho derrotas, en sus 19 duelos como visitante de Liga, culminados con la goleada encajada por 5-1 en Villarreal con el tercer puesto en juego.

“En la Liga hemos sido un desastre esta temporada, porque no hemos podido pelearla, nos hemos quedado muy lejos del Barcelona. Sabemos que el Real Madrid y el Barcelona son los favoritos, pero nosotros tenemos que estar ahí arriba”.

Todo ha desembocado en 69 puntos y en la peor puntuación en una liga de la era Simeone, superada por cada una de las trece anteriores: 76 en 2024/25 y 2023/24; 77 en 2022/23; 71 en 2021/22; 86 en 2020/21; 70 en 2019/20; 76 en 2018/19; 79 en 2017/18; 78 en 2016/17; 88 en 2015/16; 78 en 2014/15; 90 en 2013/14, y 76 en 2012/13.

Tampoco había encajado tantos goles en ninguna de ellas como ahora. El peor registro eran los 43 tantos en contra de las campañas 2023/24 y 2021/22, superada por uno en la actual, tras el 5-1 de este domingo contra el Villarreal. Está muy lejos, en cualquier caso, de sus años más seguros en defensa en La Liga: los 18 de 2015/16, aunque es cierto que su estilo de juego ha evolucionado hacia adelante, más expuesto hacia atrás.

“Para desglosar un poco lo que fue la temporada, creo que en la parte ofensiva evolucionamos muchísimo. Somos un equipo que, más allá de la crítica, juega bien y ataca bien. Hicimos muchos goles en Champions, en Liga y ni que hablar en la Copa del Rey. Pero necesitamos mejorar defensivamente, porque los equilibrios existen”.

El Atlético ha finalizado cuarto en la clasificación, al igual que en 2023/24. Son las dos únicas veces, concentradas en los tres últimos cursos, en toda la era Simeone en las que el Atlético acabó por debajo del podio.

En el resto estuvo en él: fue campeón en 2013/14 y 2020/21; segundo en 2017/18 y 2018/19 y tercero en 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2019/20, 2021/22, 2022/23 y 2024/25.

Posiciones de las 14 ligas enteras de la 'era Simeone'

Temporada 2025/26: 4º

Temporada 2024/25: 3º

Temporada 2023/24: 4º

Temporada 2022/23: 3º

Temporada 2021/22: 3º

Temporada 2020/21: 1º

Temporada 2019/20: 3º

Temporada 2018/19: 2º

Temporada 2017/18: 2º

Temporada 2016/17: 3º

Temporada 2015/16: 3º

Temporada 2014/15: 3º

Temporada 2013/14: 1º

Temporada 2012/13: 3º