Publicación: domingo 24 de mayo de 2026

EFE

Colapso histórico; arruinaron el partido 800 de Diego Simeone

El 'Cholo' sufrió su peor goleada desde que llegó al Atlético de Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alcanzó este domingo los 800 partidos como técnico del conjunto rojiblanco, con 470 victorias, 168 empates y 162 derrotas, la última de ellas la más abultada que ha sufrido jamás en LaLiga EA Sports, este domingo ante el Villarreal por 5-1, y entre las peores entre todas las competiciones junto a cinco 4-0, todos ellos en la Liga de Campeones.

Desde su debut el 7 de enero de 2012, nunca había perdido con cinco tantos en contra en 90 minutos (sí los recibió una vez en la prórroga, en una Supercopa de España ante el Real Madrid).

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Debutó el 7 de enero de 2012 con un empate sin goles en La Rosaleda. La primera victoria llegó a la siguiente jornada el 15 de enero de 2012
El jugador con más partidos bajo su mando es Koke Resurrección. El máximo goleador es Antoine Griezmann (140)
Ha disputado dos finales de la Liga de Campeones, con desenlace cruel ante el Real Madrid: 2014 y 2016,
El Atlético de Madrid ha clasificado a la UEFA Champions League en las 9 temporadas que ha sido dirigido por Simeone.
Simeone posee la mejor racha sin perder de la historia del Atlético de Madrid: 23 choques consecutivos.
Simeone posee el récord de más victorias conseguidas como local
Las 326 victorias de Simeone en 551 choques con el Atlético representan un 59,1 de éxito en sus partidos con el conjunto rojiblanco.
Nadie ha ganado más partidos que él con el Atlético de Madrid, superado Luis Aragonés en marzo de 2021
Diego Simeone posee el récord de serie de victorias más amplias como local con 14 de forma consecutiva.
Diego Simeone es el técnico con más trofeos de la historia del club rojiblanco, con ocho: 2 Ligas, una Copa del Rey, 2 Ligas Europa y tres Supercopas, una de España

La última vez que el Atlético encajó cinco goles sin tiempo extra no había llegado aún el técnico argentino. Fue el 24 de septiembre de 2011, por 5-0 contra el Barcelona.

Sólo había perdido en cinco ocasiones antes por cuatro goles de diferencia, todas por 4-0: el 21 de octubre de 2025 ante el Arsenal, el 15 de junio de 2025 ante el París Saint Germain, el 2 de octubre de 2024 contra el Benfica, el 21 de octubre de 2020 ante el Bayer Múnich y el 24 de octubre de 2018 ante el Dortmund. Cuatro fueron en la Liga de Campeones y una, ante el conjunto francés, en el Mundial de Clubes.

Durante sus 800 partidos ha ganado ocho títulos: dos Ligas (2013-14 y 2020-21) -las únicas que no han conquistado Barcelona y Real Madrid en los últimos 20 años-, dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18), una Copa del Rey (2012-13), una Supercopa de España (2014) y dos de Europa (2012 y 2018), en un recorrido inigualable en la entidad, tanto por triunfos como por encuentros dirigidos.

Simeone, con contrato hasta el 30 de junio de 2027, inició su trayectoria en el Atlético con una igualada 0-0 en La Rosaleda ante el Málaga, el 7 de enero de 2012, tras asumir el mando el 23 de diciembre de 2011.

“Desde entonces, ha ido forjando año tras año su leyenda en el banquillo del Atlético de Madrid convirtiéndose en el que más encuentros ha dirigido a lo largo de nuestra historia, por delante de Luis Aragonés (612) y Ricardo Zamora (207)”, según destacó el club en sus canales oficiales antes del inicio del encuentro en el estadio de La Cerámica.

Simeone ha clasificado al conjunto rojiblanco para la Liga de Campeones en todas las campañas enteras que ha dirigido al equipo, en 14 ocasiones, incluida la actual.

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