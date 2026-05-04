La final de la Champions League, el cartucho que le queda a Diego Simeone

Oscar Sandoval

Atlético de Madrid enfrenta el partido de vuelta de semifinales de la Champions League como si se tratara de la final porque es la última oportunidad que tiene para levantar un título en esta temporada y evitar un nuevo fracaso en la era de Diego Simeone.

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❝Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, Estamos convencidos y seguros de lo que queremos respecto al partido❞.



— Simeone 🎙️ pic.twitter.com/LgJ5kwiqRI — Atlético de Madrid (@Atleti) May 4, 2026

Simeone es el técnico más ganador en la historia de los ‘Colchoneros’, pero tiene la espina clavada con la Liga de Campeones después de perder dos finales y espera que esta campaña puede ser la buena.

Al Atlético se le escapó el tren de La Liga desde hace tiempo y su objetivo en el torneo local es terminar entre los mejores cuatro de la tabla; perdió la final de la Copa del Rey y es por eso que mira con ilusión al torneo continental porque podría salvar su curso.

La temporada puede terminar en nada para los rojiblancos que son el equipo con más partidos de la Champions sin ser campeón, registran 223 compromisos y sumarán uno más este martes en Londres en donde tienen buenos recuerdos tras eliminar a Chelsea y salir con el boleto para la final de 2014.