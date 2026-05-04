Diego Simeone "con mucha fe" en el plan para eligió para enfrentar a Arsenal

Redacción FOX Deportes

Diego Simeone declaró este lunes que Atlético de Madrid y él están "convencidos" de lo que tienen que hacer en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra Arsenal y advirtió de que tienen "mucha fe" en lo que hacen.

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❝Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, Estamos convencidos y seguros de lo que queremos respecto al partido❞.



— Simeone 🎙️ pic.twitter.com/LgJ5kwiqRI — Atlético de Madrid (@Atleti) May 4, 2026

"Estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. El plan que elijamos lo tenemos que seguir hasta el final. Intentaremos jugar el partido que se necesite con la intensidad y el entendimiento que pide el partido", explicó en la rueda de prensa previo al duelo de vuelta y tras el 1-1 de la ida.

"Tenemos mucha fe en lo que hacemos. Tanto los futbolistas como el entrenador queremos que el partido empiece. El que juegue mejor tendrá más posibilidades de pasar e intentaremos potenciar nuestras virtudes", agregó.

Atlético de Madrid, que no juega una final de la Liga de Campeones desde 2016, tendrá la posibilidad de clasificarse a la cuarta final de esta competición de su historia, la tercera con Simeone, para intentar ganar su primera Champions, tras haber perdido el duelo decisivo del torneo en 1974, 2014 y 2016.