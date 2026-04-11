Sevilla fue mejor que nosotros: Diego Simeone

EFE

El director tecnico del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, resaltó tras la derrota de este sábado en el Sánchez-Pizjuán (2-1) que han "perdido porque el Sevilla fue más contundente, no por pensar en el martes", en alusión a la vuelta a los cuartos de final de la Champions League que afrontarán en el Metropolitano con un 0-2 favorable ante el Barcelona.

"Hicimos más cosas buenas que malas. El rival tenía más necesidad y me habría gustado ser más intenso", apuntó el técnico del conjunto colchonero, quien también precisó que no se arrepiente de nada en relación al plan que se había establecido para este partido.

🗣️ "No tiene sentido opinar".



👀 Simeone lo deja claro tras el penalti que ha permitido adelantarse al Sevilla. pic.twitter.com/9C5IaZLLKq — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 11, 2026

"Nos quedamos en un resultado corto y pudimos empatar”, afirmó el que también fuera jugador del Sevilla, quien, sobre el partido, explicó que comenzaron con "con un 1-0 tras una jugada que pudo resolverse mejor", al recordar el penalti sobre el delantero Isaac Romero hecho por el canterano Dani Martínez.

De la jugada del penal, mantuvo que "siempre" comenta "lo mismo" y que decir lo que piensa "no va a cambiar nada".

"Me quedo con reponerse del 1-0 y con que jugamos compitiendo. Me dejó contento con el rendimiento de los jóvenes. Lo hicieron con responsabilidad”, apuntó el entrenador del Atlético de Madrid.