Publicación: viernes 22 de mayo de 2026

EFE

Diego Simeone afronta el cierre de La Liga con 8 bajas

Los 'Rojiblancos cerrarán la temporada ante el Villarreal.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, mantiene ocho bajas para el último partido de La Liga contra el Villarreal: Julián Alvarez, José María Giménez, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Rodrigo Mendoza, Nico González y Johnny Cardoso, por lesión al igual que la pasada jornada, más Robin Le Normand, por sanción.

La única diferencia respecto al último triunfo del Girona es la vuelta de Marcos Llorente, sancionado entonces, y la suspensión de un partido por ciclo de cinco amarillas de Le Normand.

En la sesión matutina de este viernes, ninguno de los siete lesionados trabajó con el grupo, todos ellos dentro del proceso de recuperación de sus respectivas lesiones: sendos esguinces de tobillo en el caso de Julián Alvarez, Giménez y Cardoso y sendas lesiones musculares en el de Pablo Barrios, Nico González, Rodrigo Mendoza y Nahuel Molina. Ninguno jugará contra el Villarreal.

Atlético dejó a Girona al borde del descenso en La Liga

Atlético 1-0 Girona
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En ese encuentro se prevé un XI formado por Juan Musso, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Obed Vargas, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Ademola Lookman, en la delantera.

Es el mismo equipo titular del pasado duelo ante el Girona, con la única excepción del regreso de Llorente por Le Normand, sancionado.

Un Atlético de Madrid contudente, obtuvo tres puntos más en La Liga

Osasuna 1-2 Atlético de Madrid
Ademola Lookman anotó el 1-0 a los 15 minutos
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Alexander Sørloth aumentó la ventaja al 71
Osasuna 1-2 Atlético de Madrid
Kike Barja recortó distancias al 90+1

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