Histórica clasificación de Villarreal a la Champions League

Redacción FOX Deportes

Villarreal aseguró este sábado su segunda presencia consecutiva en la Champions League, un hito que nunca había logrado y que era su gran objetivo del curso, al arrollar por 5-1 a un Levante que se complicó aún más sus opciones de alcanzar la permanencia.

El equipo de Marcelino García tuvo en Georges Mikautadze, autor de dos goles, su elemento diferencial frente a un rival golpeado por las lesiones que sólo pudo ilusionarse de forma efímera tras el empate de Carlos Espí en el inicio del segundo tiempo.

Alberto Moleiro recuperó la ventaja para el ‘Submarino Amarillo’ a los 62 minutos, un tanto que afectó a los visitantes que recibieron otros dos goles cerca del final. Tajon Buchanan y Nicolas Pépé pusieron cifras definitivas al 87 y 90 para asegurar la presencia del equipo español en el mejor torneo a nivel de clubes en Europa.

Villarreal encaró el partido decidido a cerrar su clasificación para la Liga de Campeones sin esperar a nadie. Sólo necesitaba un punto, pero fue a por los tres desde el inicio.