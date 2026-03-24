Acusan al Real Madrid de un mal diagnóstico con la rodilla de Kylian Mbappé

Héctor Cantú

Un escándalo ha golpeado en las últimas horas el interior del Real Madrid, equipo que ha sido acusado de haber hecho un mal trabajo médico con Kylian Mbappé.

Desde la televisión francesa aseguran que el delantero galo decidió irse a tratar a su país porque los primeros trabajos médicos en el Real Madrid fueron terribles, al punto de que confundieron la rodilla a tratar.

El Real Madrid es igual de poderoso con o sin Kylian Mbappé

“Kylian Mbappé tuvo un mal diagnóstico en el Real Madrid. No le gustó y estaba muy enfadado. Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada”, desveló el periodista Daniel Riolo en la televisión francesa.

La información toma mayor relevancia, pues desde el Real Madrid manejaban como la única solución la operación, algo que hubiera dejado en serios predicamentos la posibilidad de que Mbappé compitiera en la Copa del Mundo 2026.

Luego de haber sido diagnosticado en Francia, se trabajó en el fortalecimiento del músculo para evitar el quirófano, un diagnóstico que ha dejado tranquilo al goleador y que le ha permitido regresar a la actividad.

Kyilan Mbappé llegó a la concentración de la Selección de Francia que jugará ante Brasil y Colombia sus partidos de preparación de esta ventana de fecha FIFA.