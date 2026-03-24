Publicación: martes 24 de marzo de 2026

Héctor Cantú

Acusan al Real Madrid de un mal diagnóstico con la rodilla de Kylian Mbappé

Tildan de escándalo el trabajo médico del club con el delantero francés

Un escándalo ha golpeado en las últimas horas el interior del Real Madrid, equipo que ha sido acusado de haber hecho un mal trabajo médico con Kylian Mbappé.

Desde la televisión francesa aseguran que el delantero galo decidió irse a tratar a su país porque los primeros trabajos médicos en el Real Madrid fueron terribles, al punto de que confundieron la rodilla a tratar.

El Real Madrid es igual de poderoso con o sin Kylian Mbappé

VICTORIA: 04/01/26 Real Madrid 5 - Betis 1 LaLiga
DERROTA: 10/12/25 Real Madrid 1 - Manchester City 2 Champions League
VICTORIA: 27/06/25 Salzburgo 0 - Real Madrid 3 Mundial de Clubes
VICTORIA: 22/06/25 Real Madrid 3 - Pachuca 1 Mundial de Clubes
EMPATE: 18/06/25 Real Madrid 1 - Al Hilal 1 Mundial de Clubes
VICTORIA: 23/04/25 Getafe 0 - Real Madrid 1 LaLiga
VICTORIA: 26/02/25 Real Sociedad 0 - Real Madrid 1 Copa del Rey
VICTORIA: 05/02/25 Leganés 2 - Real Madrid 3 Copa del Rey
VICTORIA: 14/12/24 Rayo Vallecano 3 - Real Madrid 3 LaLiga
EMPATE: 29/09/24 Atlético de Madrid 1 - Real Madrid 1 LaLiga

“Kylian Mbappé tuvo un mal diagnóstico en el Real Madrid. No le gustó y estaba muy enfadado. Se dice que en el Real Madrid auscultaron la rodilla equivocada”, desveló el periodista Daniel Riolo en la televisión francesa.

La información toma mayor relevancia, pues desde el Real Madrid manejaban como la única solución la operación, algo que hubiera dejado en serios predicamentos la posibilidad de que Mbappé compitiera en la Copa del Mundo 2026.

Luego de haber sido diagnosticado en Francia, se trabajó en el fortalecimiento del músculo para evitar el quirófano, un diagnóstico que ha dejado tranquilo al goleador y que le ha permitido regresar a la actividad.

Kyilan Mbappé llegó a la concentración de la Selección de Francia que jugará ante Brasil y Colombia sus partidos de preparación de esta ventana de fecha FIFA.

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