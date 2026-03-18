Publicación: jueves 19 de marzo de 2026

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé sigue siendo el goleador en esta edición de la Champions League

Mbappé lidera la tabla de goleo con 13 dianas

Kylian Mbappé entra en los cuartos de final de la Champions League como el máximo goleador en esta edición del torneo, con 13 tantos, tres más que Harry Kane, su rival en la eliminatoria entre Real Madrid y Bayern Munich.

Julián Alvarez de Atlético de Madrid disputará la siguiente fase con ocho dianas, las mismas que Erling Haaland, aunque el atacante noruego quedó fuera de la competencia tras la eliminación de Manchester City precisamente ante Real Madrid.

Sí sigue en la Liga de Campeones, Kvicha Kvaratskhelia, el extremo georgiano de Paris Saint-Germain, con siete goles hasta ahora, al igual que Victor Osimhen, aunque el delantero nigeriano se quedó fuera frente a Liverpool.

Con seis goles hay cinco futbolistas, entre ellos el máximo anotador del Barcelona, Fermín López, cuyo equipo se medirá al Atlético de Madrid en cuartos de final, junto a Vitinha de PSG y Gabriel Martinelli de Arsenal que también están en la fase entre los ocho mejores.

Sporting y Liverpool remontaron; así los resultados de octavos en la Champions League

Sporting 5-3 Bodo Glimt
Chelsea 2-8 Paris Saint-Germain
Manchester City 1-5 Real Madrid
Arsenal 3-1 Bayer Leverkusen
Barcelona 8-3 Newcastle
Tottenham 5-7 Atlético de Madrid
Liverpool 4-1 Galatasaray
Bayern Munich 10-2 Atalanta

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