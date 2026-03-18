Kylian Mbappé sigue siendo el goleador en esta edición de la Champions League

Redacción FOX Deportes

Kylian Mbappé entra en los cuartos de final de la Champions League como el máximo goleador en esta edición del torneo, con 13 tantos, tres más que Harry Kane, su rival en la eliminatoria entre Real Madrid y Bayern Munich. The quarter-finals are looking tasty 🤤#UCL pic.twitter.com/ACLRR7wccv — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026

Julián Alvarez de Atlético de Madrid disputará la siguiente fase con ocho dianas, las mismas que Erling Haaland, aunque el atacante noruego quedó fuera de la competencia tras la eliminación de Manchester City precisamente ante Real Madrid.

Sí sigue en la Liga de Campeones, Kvicha Kvaratskhelia, el extremo georgiano de Paris Saint-Germain, con siete goles hasta ahora, al igual que Victor Osimhen, aunque el delantero nigeriano se quedó fuera frente a Liverpool.

Con seis goles hay cinco futbolistas, entre ellos el máximo anotador del Barcelona, Fermín López, cuyo equipo se medirá al Atlético de Madrid en cuartos de final, junto a Vitinha de PSG y Gabriel Martinelli de Arsenal que también están en la fase entre los ocho mejores.