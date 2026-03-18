Redacción FOX Deportes
Los cuartos de final de la Champions League tienen fechas confirmadas
Los ocho clasificados a cuartos de final ya conocen a su rival
Real Madrid y Bayern Múnich abrirán la actividad en los cuartos de final de la Champions League y disputarán la ida de su eliminatoria el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 15 en Alemania. La serie entre Barcelona y Atlético de Madrid se llevará a cabo el 8 y el 14.
Sporting de Portugal y Arsenal seguirán la misma secuencia del Real Madrid-Bayern, mientras que el enfrentamiento entre Paris Saint Germain y Liverpool coincide con el Barcelona-Atlético de Madrid.
-Fechas de cuartos de final de la Liga de Campeones:
-Partidos de ida:
Martes 7 de abril
Sporting v Arsenal
Real Madrid v Bayern Munich
Miércoles 8 de abril
Barcelona v Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain v Liverpool
-Partidos de vuelta
Martes 14 de abril
Atlético de Madrid v Barcelona
Liverpool v Paris Saint-Germain
Miércoles 15 de abril
Arsenal v Sporting
Bayern Munich v Real Madrid
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