Los cuartos de final de la Champions League tienen fechas confirmadas

Redacción FOX Deportes

Real Madrid y Bayern Múnich abrirán la actividad en los cuartos de final de la Champions League y disputarán la ida de su eliminatoria el martes 7 de abril en el Santiago Bernabéu y la vuelta el 15 en Alemania. La serie entre Barcelona y Atlético de Madrid se llevará a cabo el 8 y el 14.

Sporting de Portugal y Arsenal seguirán la misma secuencia del Real Madrid-Bayern, mientras que el enfrentamiento entre Paris Saint Germain y Liverpool coincide con el Barcelona-Atlético de Madrid.

-Fechas de cuartos de final de la Liga de Campeones:

-Partidos de ida:

Martes 7 de abril

Sporting v Arsenal

Real Madrid v Bayern Munich

Miércoles 8 de abril

Barcelona v Atlético de Madrid

Paris Saint-Germain v Liverpool

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-Partidos de vuelta

Martes 14 de abril

Atlético de Madrid v Barcelona

Liverpool v Paris Saint-Germain

Miércoles 15 de abril

Arsenal v Sporting

Bayern Munich v Real Madrid