Kylian Mbappé, la peor noticia para el Manchester City

Héctor Cantú

El Real Madrid visitará el Etihad Stadium con la firme intención de liquidar la eliminatoria luego del 3-0 conseguido en la ida.

La peor noticia para el Manchester City no es, en sí, el marcador al que tiene que hacerle frente en los próximos 90 minutos. Es la presencia de Kylian Mbappé la que hace aún más complicada la remontada.

Álvaro Arbeloa ha confirmado que Mbappé está listo para reaparecer, por lo que podría ser utilizado como el as bajo la manga. Y no es para menos, pues los números del francés ante el City son aplastantes.

Día inolvidable para Kylian Mbappé en la Champions League

Mbappé ha jugado, hasta el momento, 7 partidos contra el equipo celeste de la Premier League. Su rendimiento goleador es descomunal, pues ha tenido incidencia directa en goles para su equipo en seis de esos encuentros.

Los enfrentó con el Monaco, donde marcó en los dos partidos de octavos de final. También lo hizo en tres duelos con el PSG donde anotó en una ocasión y asistió en otra.

Con el Real Madrid suma apenas dos enfrentamientos, en los que marcó en ambos. Su máximo récord fue aquel triplete logrado en la temporada pasada en la victoria del Real Madrid donde remontó el 3-2 sufrido en la ida.

El olfato de Mbappé se activa cuando se enfrenta al City y con tantos espacios abiertos producidos por la necesidad del Manchester de buscar la remontada, seguramente tendrá opciones de marcar y mantenerlo como una de sus víctimas favoritas de la Champions League.