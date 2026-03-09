¿Cuánto pierde Real Madrid sin los goles de Kylian Mbappé?

Oscar Sandoval

Real Madrid confirmó la baja de Kylian Mbappé para el duelo de ida de octavos de final de la Champions League contra Manchester City y la ausencia del francés deja en jaque al ataque del equipo blanco.

🔋 ¡Seguimos preparando el partido contra el Manchester City! pic.twitter.com/d5uuxZrtQR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 9, 2026

Mbappé es el goleador del torneo continental con 13 dianas en ocho compromisos, tiene un promedio de 1.6 anotaciones por compromiso y se hizo presente en cinco partidos de la fase de liga para colaborar con el acceso del equipo blanco al playoff.

El conjunto ‘Merengue’ superó la eliminatoria contra Benfica sin contratiempos, sin embargo, Manchester City es un rival de mayor jerarquía, se necesitan goles para avanzar a cuartos de final y el equipo de Álvaro Arbeloa perderá a la ofensiva sin la presencia del delantero.

Las estadísticas son claras. Mbappé anotó 13 de los 21 goles que marcó Real Madrid en los primeros ocho partidos de la Liga de Campeones por lo que perderá un 61.9% y contando la eliminatoria contra ‘Las Águilas’, no contará con un 54.1% de su producción.