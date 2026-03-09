El Real Madrid con el cuadro roto en Champions League: sin Kylian Mbappé y otros seis

Héctor Cantú

Aunque había una luz de esperanza para que el Real Madrid pudiera contar con Kylian Mbappé en el juego de ida de los octavos de final de la Champions League, esta se apagó iniciando el entrenamiento.

El delantero francés, que intenta evitar el quirófano, se entrenó, pero lo hizo alejado de la plantilla por lo que ha quedado descartado de manera oficial para el primer choque de la eliminatoria ante el Manchester City.

El triplete más triste en la historia de Kylian Mbappé

Mbappé recién finalizó su tratamiento de recuperación en Francia y aunque los médicos del club esperaban una mejoría considerable, ésta no llegó.

Mbappé se une a una larga lista de ausencias, siete en total, con las que deberá gestionar la plantilla Álvaro Arbeloa en la búsqueda de la victoria en el Santiago Bernabéu.

A Kylian se unen Álvaro Carreras, Éder Militao, David Alaba, Jude Bellingham, Rodrygo (que se perderá toda la temporada) y Dani Ceballos.

Los pronósticos apuntan a que el eje ofensivo del equipo merengue será Gonzalo García, quien ha demostrado tener olfato de gol y entereza para aparecer en los momentos difíciles.