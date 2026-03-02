Real Madrid confirmó la lesión de Kylian Mbappé

Oscar Sandoval

Parte de los servicios médicos de Real Madrid volaron junto a Kylian Mbappé con rumbo a Francia para ser testigos de la consulta sobre las molestias del francés en la rodilla izquierda y confirmaron que sufre un esguince que lo tendrá de baja las próximas semanas.

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 2, 2026

Mbappé viajó a Francia para pedir una segunda opinión porque la molestia en la rodilla que arrastra desde diciembre no lo deja, las malas sensaciones se confirmaron tras una serie de exámenes médicos y el equipo blanco confirmó la lesión.

El conjunto ‘Merengue’ informó que el delantero sufre un “esguince en la rodilla izquierda”, que realizará un “tratamiento conservador” y que su vuelta al terreno de juego queda “pendiente de evolución”.

Después del diagnóstico, Mbappé se convirtió en la principal duda para la ida de octavos de final de Champions League que Real Madrid enfrentará el próximo miércoles ante Manchester City en el Santiago Bernabéu.