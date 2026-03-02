Ruptura entre Kylian Mbappé y el Real Madrid

Héctor Cantú

Se ha abierto un nuevo frente entre Kylian Mbappé y el Real Madrid, producido por el tratamiento que el cuerpo médico del club le ha dado a la lesión del delantero francés.

Al interior del club pusieron sobre la mesa la posible operación de Mbappé para tratar sus problemas de rodilla, algo que al futbolista no gustó, pues no tiene contemplado pasar por el quirófano.

Día inolvidable para Kylian Mbappé en la Champions League

Por ello y ante la imposibilidad de jugar ante el Getafe, Mbappé decidió viajar a su país natal para escuchar opiniones de otros expertos y considerar el tratamiento que mejor se adecue a sus deseos.

Según la información difundida por el diario Marca, la molestia del goleador de La Liga radica en que los tratamientos que le han dado ddesde el club no le han permitido mejorar desde inicios de diciembre.

Ahora, cuatro meses después y con la cercanía del Mundial, Kylian Mbappé lo que menos quiere es practicarse una cirugía que le pudiera comprometer su participación en la Copa Mundial.

✅Vuelven Rodrygo y Huijsen.

❌Camavinga, baja.



👉La convocatoria del Real Madrid para el encuentro de este lunes ante el Getafe. pic.twitter.com/zv6DfV41OE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 2, 2026

Hasta el momento, Kylian Mbappé está descartado para el duelo contra el Getafe y probablemente también ante el Celta de Vigo de la siguiente jornada. En duda queda su posible participación en los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.