Manuel Neuer reabre el debate en la portería alemana

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El veterano portero del Bayern Munich, Manuel Neuer, cuajó una actuación de cinco estrellas en la victoria 2-1 ante el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League, lo que ha reavivado el debate sobre su posible regreso a la selección nacional antes del Mundial.

El ganador de la Copa del Mundo, de 40 años, que se retiró de la selección en 2024, ha estado en la mente de muchos aficionados alemanes. Oliver Baumann es actualmente el portero titular, y Jonas Urbig y Alexander Nuebel, sus probables sustitutos en el torneo. Marc-André ter Stegen quedó fuera de la contienda por lesión.

Neuer, que fue el portero titular de Alemania durante 14 años, realizó una serie de paradas espectaculares, incluyendo mano a mano con Kylian Mbappé y Vinícius Jr., para proteger la ventaja de los visitantes y ganarse el título de mejor jugador del partido.

Jornada de Champions League inolvidable para los portero

Los comentaristas alemanes lo colmaron de elogios, y muchos pidieron su inclusión en la convocatoria para el Mundial. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destacó la actuación de Neuer.

"No sé si es la mejor noticia que Neuer haya sido el MVP, pero es muestra de que podemos hacerles daño", dijo, en referencia a la sigla de Jugador Más Valioso en inglés.

Alemania nunca ha tenido escasez de porteros entre los que elegir para los torneos internacionales, pero la selección ha adolecido de falta de continuidad en la portería desde la retirada de Neuer.

Homenaje para Manuel Neuer quien sigue haciendo historia con la Selección Alemana

Con el Mundial a punto de comenzar en Estados Unidos, Canadá y México en junio, y con Alemania ansiosa por obtener buenos resultados tras sus eliminaciones consecutivas en primera ronda en 2018 y 2022, los llamamientos para el regreso de Neuer son cada vez más fuertes.

También se ha hablado mucho de la relación entre el veterano portero y el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que en ocasiones parecía tensa.

El seleccionador, cuando se le preguntó en una entrevista hace unos días si había felicitado al jugador por su 40 cumpleaños, dijo que no tenía ni idea de que Neuer hubiera cumplido 40 años. También ha descartado repetidamente cualquier posibilidad de convencerlo para que salga de su retiro internacional.

Manuel Neuer es el portero con más participaciones en la Copa del Mundo

Pero el martes, tras la brillante actuación de Neuer, se le volvió a preguntar al portero sobre un posible regreso a la selección.

Neuer comentó a los periodistas:

"No hace falta sacar ese tema (...) Ha sido un partido sensacional. Ahora no estamos hablando de la selección. Ya he dicho lo que tenía que decir y aquí me concentro en el Bayern".