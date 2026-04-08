Publicación: miércoles 8 de abril de 2026

Reuters

Manuel Neuer reabre el debate en la portería alemana

La actuación del portero del Bayern Munich en la Champions League sorprendió.

El veterano portero del Bayern Munich, Manuel Neuer, cuajó una actuación de cinco estrellas en la victoria 2-1 ante el Real Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League, lo que ha reavivado el debate sobre su posible regreso a la selección nacional antes del Mundial.

El ganador de la Copa del Mundo, de 40 años, que se retiró de la selección en 2024, ha estado en la mente de muchos aficionados alemanes. Oliver Baumann es actualmente el portero titular, y Jonas Urbig y Alexander Nuebel, sus probables sustitutos en el torneo. Marc-André ter Stegen quedó fuera de la contienda por lesión.

Neuer, que fue el portero titular de Alemania durante 14 años, realizó una serie de paradas espectaculares, incluyendo mano a mano con Kylian Mbappé y Vinícius Jr., para proteger la ventaja de los visitantes y ganarse el título de mejor jugador del partido.

Jornada de Champions League inolvidable para los portero

Portero: Andriy Lunin Real Madrid Duró 41 minutos sin recibir gol
Logró 5 atajadas 3 de ellas con disparos dentro el área Recuperó 8 pelotas Será el portero titular en la vuelta
Portero: David Raya Arsenal FC Se fue sin recibir gol
Logró 5 atajadas 2 de ellas con disparos dentro el área Recuperó 5 pelotas
Portero: Rui Silva Sporting CP Duró 92 minutos sin recibir gol
Logró 3 atajadas 1 de ellas desde dentro del área Recuperó 11 pelotas
Portero: Manuel Neuer Bayern Munich Duró 74 minutos sin recibir gol
Logró 9 atajadas 5 de ellas desde dentro del área Recuperó 10 pelotas Fue nombrado el MVP del partido

Los comentaristas alemanes lo colmaron de elogios, y muchos pidieron su inclusión en la convocatoria para el Mundial. El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, destacó la actuación de Neuer.

"No sé si es la mejor noticia que Neuer haya sido el MVP, pero es muestra de que podemos hacerles daño", dijo, en referencia a la sigla de Jugador Más Valioso en inglés.

Alemania nunca ha tenido escasez de porteros entre los que elegir para los torneos internacionales, pero la selección ha adolecido de falta de continuidad en la portería desde la retirada de Neuer.

Homenaje para Manuel Neuer quien sigue haciendo historia con la Selección Alemana

Con el Mundial a punto de comenzar en Estados Unidos, Canadá y México en junio, y con Alemania ansiosa por obtener buenos resultados tras sus eliminaciones consecutivas en primera ronda en 2018 y 2022, los llamamientos para el regreso de Neuer son cada vez más fuertes.

También se ha hablado mucho de la relación entre el veterano portero y el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, que en ocasiones parecía tensa.

El seleccionador, cuando se le preguntó en una entrevista hace unos días si había felicitado al jugador por su 40 cumpleaños, dijo que no tenía ni idea de que Neuer hubiera cumplido 40 años. También ha descartado repetidamente cualquier posibilidad de convencerlo para que salga de su retiro internacional.

Manuel Neuer es el portero con más participaciones en la Copa del Mundo

Pero el martes, tras la brillante actuación de Neuer, se le volvió a preguntar al portero sobre un posible regreso a la selección.

Neuer comentó a los periodistas:

"No hace falta sacar ese tema (...) Ha sido un partido sensacional. Ahora no estamos hablando de la selección. Ya he dicho lo que tenía que decir y aquí me concentro en el Bayern".

Manuel Neuer vuelve a demostrar su maestría en el arco

Alemania ganaba el encuentro 1-0 al minuto 26’, pero un tiro libre puso en peligro su ventaja.
Dominik Szoboszlai cobró la falta directo al arco de Manuel Neuer.
El arquero alemán se lanzó y rechazó el esférico que iba directo al ángulo.
En el contrarremate, Barnabás Varga disparó a quemarropa, pero Neuer rechazó con el pie.
En el 45+2’, Willi Orbán remató con la cabeza un cobro de falta, el arquero alemán rechazó correctamente.
El rebote le favoreció a Roland Sallai, quien mandó el esférico al fondo de las redes, pero estaban en fuera de lugar.

LO MÁS VISTO

RELACIONADOS