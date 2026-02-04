Marc-André ter Stegen rompe el silencio sobre su lesión

Redacción FOX Deportes

Marc-André ter Stegen se someterá a una operación este viernes para tratarse una lesión en los isquiotibiales.

Es un duro golpe para el alemán pues el problema surgió en el segundo partido que disputaba con el Girona, al que llegó cedido el pasado 20 de enero para el resto de la temporada 2025/26.

Ahora, tendrá que pasar por el quirófano y esperar que su recuperación sea lo más rápida posible si es que desea ser considerado para la Copa del Mundo de 2026.

Al respecto, el portero aseguró que este suceso es “lo peor”, pero que confía en que toto se solucionará y “volveré”