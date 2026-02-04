Marc-André ter Stegen volverá a pasar por el quirófano

Redacción FOX Deportes

Pésimas noticias para Marc-André ter Stegen, pues tendrá que someterse a otra operación apenas 15 días después de ser presentado con el Girona.

Los ‘Blanquivermells’ confirmaron la noticia luego de que el portero se lesionara en la Jornada 22 de La Liga:

“Marc-André ter Stegen será operado este viernes de la lesión que sufrió en el isquiotibial izquierdo durante el partido contra el Real Oviedo. El tiempo de recuperación se determinará tras la intervención”.

Si bien se desconoce cuánto tiempo estará fuera de las canchas, la recuperación de una cirugía de este tipo puede tomar de tres a seis meses. Esto pondría en riesgo la aparición del alemán en la Copa del Mundo de 2026, que iniciará el próximo 11 de junio.