Marc-André ter Stegen se lesionó y se viene una 'guerra' entre Girona y Barcelona

El alemán Marc-André ter Stegen, portero del Girona, sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido de La Liga española del pasado sábado contra el Real Oviedo y se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el alcance de la lesión, según ha anunciado este lunes el club rojiblanco.



El internacional germano, cedido por el Barcelona hasta el final de la presente campaña, completó los 90 minutos en su segundo partido con el equipo entrenado por Míchel Sánchez. Con mosca en mano: así fue presentado Marc-André ter Stegen en el Girona

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el marcado de invierno para tener minutos de cara al Mundial, porque Joan García es el titular indiscutible en el Barça para Hansi Flick.



Preguntado por la nueva lesión del guardameta durante la rueda de prensa previa al partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, el entrenador del Barcelona le ha mostrado este lunes su apoyo.

Marc-André ter Stegen sale en camilla en el partido del Barcelona

"Me acabo de enterar ahora y no he hablado con Marc todavía, ni tampoco con Deco (director deportivo del Barça) sobre el tema. Pero me sabe muy mal por él. Hemos de esperar el resultado de las pruebas y a ver qué pasa", ha declarado.



Asimismo, a falta de conocer el diagnóstico definitivo y el tiempo previsto de recuperación, la baja de Ter Stegen abrirá nuevamente las puertas de la titularidad en el Girona al portero argentino Paulo Gazzaniga.