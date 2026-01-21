Marc-André ter Stegen ya es uno más en Girona

Redacción FOX Deportes

El Barcelona cerró el préstamo de Marc-André ter Stegen al Girona por lo que resta de la temporada.

El alemán tomó la decisión de salir del club pues necesita minutos para ser considerado por Julian Nagelsmann para la Selección Alemana que disputará el Mundial de 2026, y con los ‘Blaugranas’ era considerado como tercer portero.

Así, ter Stegen se unió a la disciplina de los ‘Blanquivermells’ y ya completó su primer entrenamiento bajo las órdenes del director técnico Míchel y del entrenador de porteros Juan Carlos Balaguer.