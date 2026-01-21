Redacción FOX Deportes
Marc-André ter Stegen ya es uno más en Girona
El portero se fue cedido a los 'Blanquivermells'.
El Barcelona cerró el préstamo de Marc-André ter Stegen al Girona por lo que resta de la temporada.
El alemán tomó la decisión de salir del club pues necesita minutos para ser considerado por Julian Nagelsmann para la Selección Alemana que disputará el Mundial de 2026, y con los ‘Blaugranas’ era considerado como tercer portero.
Así, ter Stegen se unió a la disciplina de los ‘Blanquivermells’ y ya completó su primer entrenamiento bajo las órdenes del director técnico Míchel y del entrenador de porteros Juan Carlos Balaguer.
🧤 El primer entrenament de Ter Stegen!— Girona FC (@GironaFC) January 21, 2026
👀 Mira'l sencer al nostre canal de Youtube
🔗 https://t.co/tpIbbLTVEn pic.twitter.com/MSDz2FxMrE
