Barcelona prepara la cesión de Marc André ter-Stegen
Ter Stegen cerca de salir de Barcelona en calidad de cedido hasta final de temporada
Girona tiene avanzada la cesión de Marc-André ter Stegen procedente de Barcelona hasta final de temporada, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la operación.
Si bien las mismas fuentes consultadas subrayan que el acuerdo no está cerrado, se espera que la llegada del capitán del alemán pueda concretarse en los próximos días.
De confirmarse dicha operación, Ter Stegen, que esta temporada solo ha disputado un partido con el Barça, encontraría un equipo para gozar de minutos antes del Mundial que se disputará el próximo verano.
Asimismo, el Girona necesita un portero para cubrir la marcha del croata Dominik Livakovic quien está en la rampa de salida.
La marcha de Livakovic, a la sombra del argentino Paulo Gazzaniga, parecía inminente y el Girona le dio permiso para incorporarse una semana tarde a los entrenamientos después de Navidad para acabar de cerrar su futuro, pero de momento sigue en Montilivi.
La situación de Livakovic también debería resolverse más pronto que tarde porque Míchel ha confirmado en rueda de prensa que la prioridad de las dos partes sigue siendo la de buscar una salida.
