Barcelona, contra el verdugo del Real Madrid en la Copa del Rey

Héctor Cantú

La suerte ha sido echada para los ocho equipos que lograron clasificarse a los cuartos de final de la Copa del Rey en su edición 2025-2026.

El gran ausente de esta fase será el Real Madrid, equipo que sorpresivamente fue eliminado por el Albacete, el único club que no pertenece a La Liga y que se mantiene con vida en el certamen.

Justamente, será el verdugo del equipo de la capital española el que reciba al Barcelona, equipo que vio finalizada su racha imponente de victorias ante la Real Sociedad el pasado fin de semana.

Albacete, el equipo de segunda que enterró los sueños del Real Madrid

El Alavés, equipo que está en la pelea por el no descenso, se enfrentará a la Real Sociedad de San Sebastián en otra de las eliminatorias.

Valencia se medirá al Athletic Club que recientemente fue goleado por el Barcelona en las semifinales de la Supercopa de España, mientras que la fase la completará el choque entre Betis y Atlético de Madrid.

⏰ ¡𝗛𝗢𝗥𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢𝗦!



Este será el orden de juego para los cuartos de final de la #CopadelReyMapfre



🗓️ 3, 4 y 5 de febrero.



📺 @La1_tve y @MPlusDeportes#LaCopaMola pic.twitter.com/y0MVUOcjZH — RFEF (@rfef) January 19, 2026

Las acciones comenzarán el próximo 3 de febrero y serán a partido único. Los clubes que logren avanzar, conocerán su suerte en las semifinales el viernes posterior inmediato.