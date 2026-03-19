Antonio Rüdiger y Kai Havertz están de regreso con Alemania

Redacción FOX Deportes

Julian Nagelsmann presentó su convocatoria para los amistosos ante Suiza y Ghana que disputará la Selección Alemana en la Fecha FIFA.

Entre los 26 futbolistas destacan los regresos de Antonio Rüdiger y Kai Havertz, quienes habían estado apartados por lesión.

Además, aparece por primera vez Lennart Karl, quien ha demostrado solidez en el Bayern Munich, con 33 apariciones y ocho anotaciones, incluidos cuatro en la Champions League.

Con la mejor camiseta de Europa, Alemania está casi clasificada al Mundial

El arco era una de las principales dudas para ‘Die Mannschaft’, tras los problemas físicos que ha acarreado Marc-André ter Stegen desde la temporada pasada y que, actualmente, lo mantienen fuera de las canchas por una operación de los isquiotibiales.

Así, Nagelsmann se decantó por dos veteranos: Oliver Baumann, del Hoffenheim, y Alexander Nübel, del Stuttgart. Además, aparece el arquero del Bayern Munich Jonas Urbig.

La lista completa a continuación.