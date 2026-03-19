Redacción FOX Deportes
Antonio Rüdiger y Kai Havertz están de regreso con Alemania
Julian Nagelsmann recuperó a dos titulares del cuadro nacional.
Julian Nagelsmann presentó su convocatoria para los amistosos ante Suiza y Ghana que disputará la Selección Alemana en la Fecha FIFA.
Entre los 26 futbolistas destacan los regresos de Antonio Rüdiger y Kai Havertz, quienes habían estado apartados por lesión.
Además, aparece por primera vez Lennart Karl, quien ha demostrado solidez en el Bayern Munich, con 33 apariciones y ocho anotaciones, incluidos cuatro en la Champions League.
El arco era una de las principales dudas para ‘Die Mannschaft’, tras los problemas físicos que ha acarreado Marc-André ter Stegen desde la temporada pasada y que, actualmente, lo mantienen fuera de las canchas por una operación de los isquiotibiales.
Así, Nagelsmann se decantó por dos veteranos: Oliver Baumann, del Hoffenheim, y Alexander Nübel, del Stuttgart. Además, aparece el arquero del Bayern Munich Jonas Urbig.
La lista completa a continuación.
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