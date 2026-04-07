"Entrada crimial a Kylian Mbappé": la polémica que incendia los cuartos de final

Héctor Cantú

El partidazo que protagonizaron Real Madrid y el Bayern Munich en la ida de los cuartos de final, no estuvo exenta de la polémica arbitral.

Álvaro Arbeloa reclamó en conferencia de prensa, posterior al encuentro, una patada de Jonathan Tah sobe Kylian Mbappé que debió ser sancionada con roja.

📸🐢 La imagen más viral de Mbappé.



⁉️ Así quedó su pierna tras la entrada de Tah... ¿que merecía la expulsión?



¡VENTE A MEGA! pic.twitter.com/4yJTG0FL14 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2026

El jugador del Bayern pisó a la altura del talón al goleador francés, provocándole, incluso, la ruptura de sus calcetas al minuto 71. Una entrada que hubiera cambiado el ritmo del partido.

A pesar de esto, el árbitro central sancionó la falta con un cartón amarillo y no con la expulsión como lo pedían los jugadores, el entrenador y la afición del Real Madrid.

“Tampoco sé por qué no ha podido sacar tarjeta roja a esa entrada sobre Mbappé. Son cosas que uno no logra entender, pero son cosas que tenemos y con eso iremos a Munich”, detalló Álvaro Arebloa.

⁉️🟥 ¿Tuvo que ver Tah la roja por esta acción sobre Mbappé?



🟨 El árbitro solo enseñó amarilla al jugador del Bayern.



Vía Movistar + pic.twitter.com/zjQVRoHQFw — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 7, 2026

Imágenes difundidas en el programa El Chiringuito, que se transmite por Fox Deportes, dan cuenta de la dureza de la entrada de Tah sobre Kylian, quien tuvo que jugar los últimos 20 minutos con las calcetas rotas y visiblemente dolorido.

Kylian Mbappé tuvo un partido destacado ante el Bayern Munich al ser el encargado de marcar el gol del descuento que mantiene con vida al equipo blanco pensando en el duelo de vuelta a disputarse en Munich.