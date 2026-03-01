La Fórmula Uno entra en una nueva era

Reuters

Nuevos coches, nueva potencia y nuevos equipos para una nueva era: la Fórmula Uno comienza esta semana en Australia con una embriagadora mezcla de emoción, incertidumbre y aprensión.

Sin miedo a subestimarse, este deporte de alto octanaje parece acertar al anunciar la temporada 2026 como la mayor revolución que jamás haya visto.

Por primera vez en décadas, las normas sobre el chasis y la unidad de potencia han cambiado al mismo tiempo, lo que supone un enorme reto incluso para los equipos más grandes, con una paridad casi total entre los elementos eléctricos y los del motor de combustión.

También hay combustible sostenible 100% avanzado, el debut de Madrid en el calendario de 24 carreras, un nuevo campeón en Lando Norris, de McLaren, y uno de los pilotos más jóvenes que jamás haya participado en un gran premio, el británico de 18 años Arvid Lindblad, de Racing Bulls.

Lando Norris terminó con el reinado de Max Verstappen en la F1

La última vez que se produjo un cambio tan significativo en los motores, en 2014, Mercedes logró una racha récord de dominio, pero esta vez, la campaña podría estar mucho más abierta.

Las pruebas de pretemporada en Baréin —cuya carrera en abril se enfrenta ahora a la incertidumbre tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán— apuntan a un escenario familiar, en un contexto de tentadoras sospechas de sandbagging, es decir, de ocultar el verdadero rendimiento.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha sugerido que Red Bull, que compite con su propio motor por primera vez, ha establecido un punto de referencia. Red Bull ha desestimado esa idea y ha dicho que posiblemente solo sean cuartos.

Por su parte, el campeón McLaren ha señalado a Mercedes y Ferrari como favoritos y ha afirmado que estarán a la defensiva, al menos inicialmente.

Red Bull y Aston Martin dominaron las prácticas del Gran Premio de Bahrein

Alpine, propiedad de Renault, comenzará de cero y espera dar un gran salto con respecto a la última clasificación general tras sustituir sus motores de fabricación francesa por unidades Mercedes.

La escudería suiza Sauber compite ahora como equipo oficial de Audi, mientras que la parrilla se ha ampliado a 11 equipos tras la llegada de Cadillac, que ya ha subido el listón promocional con el lanzamiento de su diseño mediante un costoso anuncio emitido durante la Super Bowl.

También recuperarán a dos nombres muy experimentados: el mexicano Sergio Pérez, antiguo compañero de equipo de Verstappen, y el finlandés Valtteri Bottas, que compitió junto a Hamilton en Mercedes.

Melbourne dará las primeras pistas, pero llevará más tiempo ver cómo se desarrolla lo que promete ser una feroz carrera por el desarrollo.