Así se ve 'Checo' Pérez con su uniforme de piloto de Cadillac

Héctor Cantú

La escudería Cadillac presentó la primera imagen de Sergio ‘Checo’ Pérez, con el uniforme que utilizará durante la presente temporada de la Fórmula 1 que está por comenzar.

Pérez, acompañado por su compañero de equipo, el finlandés Valteri Bottas, se mostró sonriente con su nuevo atuendo en color negro.

Make them look, make them remember 💥 pic.twitter.com/ZHP1QOx657 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 28, 2026

El mono de carrera que utilizarán ambos pilotos, son de color negro con vivos en blanco con los logotipos e imagotipos de los patrocinadores que acompañarán al equipo en su presentación en el máximo circuito del automovilismo mundial.

'Checo' seguirá utilizando el número 11, el mismo que ha portado por más de una década en la Fórmula 1. Por su parte, su coequipero correrá con el 77.

Precision in every line. Our milestone livery has arrived for the week 🖤 pic.twitter.com/KtuAOZ3rUR — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) January 26, 2026

Las imágenes se dan a conocer horas después de mostrar los primeros acercamientos al estilos del monoplaza que ya ha tenido sus primeras pruebas en un circuito profesional.

'Checo' Pérez debutará el primer fin de semana del mes de marzo en el GP de Australia con el deseo de dejar un buen sabor en su regreso a la Fórmula 1.