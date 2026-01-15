'Checo' Pérez ya se subió al auto con el que competirá en 2026

Redacción FOX Deportes

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez marcó este viernes 16 de enero de 2026 un hito importante al volante del nuevo Cadillac F1 Team al completar las primeras vueltas en pista del monoplaza diseñado para la temporada 2026.

El estreno se realizó en el histórico Circuito de Silverstone, en Reino Unido, donde fue el encargado de sacar por primera vez el coche a la pista. Las vueltas formaron parte de una sesión privada de filmación y pruebas iniciales. El objetivo principal fue comenzar la recopilación de datos técnicos.

History begins today for @Cadillac_F1 First laps done. Proud of this team and grateful to every single person for the hard work!

Vamos!



La historia comienza hoy para @Cadillac_F1 Primeras vueltas completadas. Orgulloso de este equipo y agradecido con cada una de las personas… — Sergio Pérez (@SChecoPerez) January 16, 2026

Checo participó en un filming day limitado por el reglamento de la Fórmula 1, enfocado exclusivamente en la verificación de sistemas y procedimientos del auto.

El Cadillac utiliza una unidad de potencia Ferrari bajo las nuevas regulaciones técnicas que entrarán en vigor en 2026. No se realizaron simulaciones de rendimiento ni vueltas a ritmo competitivo. La jornada permitió validar sensores, electrónica y funcionamiento general del monoplaza.

Pérez dio este primer paso dentro del proyecto con el que Cadillac debutará como la escudería número 11 del campeonato mundial de Fórmula 1.

El tapatío regresa a la parrilla tras su ausencia en la temporada 2025 y encabeza el desarrollo del equipo junto a Valtteri Bottas. General Motors respalda de forma directa la estructura deportiva y técnica. La decoración definitiva del auto aún no ha sido presentada oficialmente.

La actividad en Silverstone también significó la primera salida a pista del motor Ferrari bajo las reglas de 2026, un momento clave para los ingenieros del equipo.

El subcampeón del mundo en 2024 continuará con el programa de preparación rumbo a la pretemporada oficial.

Cadillac tiene programadas pruebas en Barcelona-Catalunya y Bahréin antes del arranque del campeonato. El objetivo es llegar con el mayor kilometraje posible a la primera carrera del año.