Publicación: lunes 5 de enero de 2026

Héctor Cantú

Zhou Guanyu se une al equipo de Sergio 'Checo' Pérez

El piloto chino tendrá una nueva escudería en la temporada 2026

El chino Zhou Guanyu se ha unido a Cadillac procedente de Ferrari como piloto de reserva, anunció el lunes el equipo de la Fórmula Uno respaldado por General Motors.

El piloto de 26 años compitió en 68 grandes premios con la escudería suiza Sauber de 2022 a 2024 y ha sido dirigido por el director del equipo Cadillac, Graeme Lowdon.

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton con Ferrari en la F1?

Nombre: Nico Hulkenberg Escudería: Audi Sueldo: 7 millones de dólares
Nombre: Alexander Albon Escudería: Williams Racing Sueldo: 8 millones de dólares
Nombre: Pierre Gasly Escudería: Alpine Sueldo: 10 millones de d[olares
Nombre: Carlos Sainz Escudería: Williams Racing Sueldo: 10 millones
Nombre: George Rusell Escudería: Mercedes Benz Sueldo: 15 millones de dólares
Nombre: Lando Norris Escudería:Mc Laren Sueldo: 20 millones de dólares
Nombre: Fernando Alonso Escudería: Aston Martin Sueldo: 20 millones de dólares
Nombre: Charles Leclerc Escudería: Ferrari Sueldo: 34 millones de dólares
Nombre: Lewis Hamilton Escudería: Ferrari Sueldo: 60 millones de dólares
Nombre: Max Verstappen Escudería: Red Bull Racing Sueldo: 65 millones de dólares

Cadillac, de propiedad estadounidense -el undécimo equipo de la parrilla con el experimentado finlandés Valtteri Bottas y el mexicano Sergio Pérez como pilotos de carreras-, utilizará motores Ferrari cuando debute en Australia en marzo.

Cadillac también cuenta con el exapiloto estadounidense de IndyCar Colton Herta, que competirá en F2 este año, como piloto de pruebas.

¡Carrera de autos de F1 hechos con Lego!

Antes de la largada, los pilotos y sus coequiperos protagonizaron una pequeña carrera con monoplazas cubiertos de Lego.
Zhou, nacido en Shanghái y compañero de equipo de Bottas en Sauber, es el único piloto chino que ha corrido en la F1, y el deporte, propiedad de Liberty media, considera que el país es un importante área de crecimiento.

"He trabajado con Graeme y Valtteri durante muchos años en diversos puestos, así que unirme al equipo es como volver a la familia", dijo.

