"Ser compañero de Verstappen, el peor trabajo de la Fórmula 1": 'Checo' Pérez

Sergio Pérez no ha querido meter freno y ha hablado directamente y sin secretos sobre su paso por Red Bull Racing, una historia profesional cargada de éxitos, pero también de retos muy duros por asumir, en especial por ser el segundo piloto de la escudería.

En entrevista otorgada a Oswaldo Trava en Cracks Podcast, el tapatío contó que desde el inicio sabía que Max Verstappen sería el número uno y él tendría que luchar para no ser opacado por su sombra.

“La primera vez que me siento con Christian me dice: 'Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento'. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido", declaró en el espacio.

Incluso, Pérez aseguró que el peor trabajo que puede existir en la Fórmula 1 es ser compañero de Verstappen, sobre todo, por el espíritu tan competitivo del neerlandés a quien calificó como una gran persona fuera de las pistas y sin un volante en la mano.

“Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula Uno; yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max. Él es una gran persona, de verdad que lo es, pero se transforma cuando se sube al auto”, agregó.

Sin embargo, esa situación de desventaja se transformó en un aprendizaje absoluto para el mexicano, quien regresará a las pistas en este 2026, ahora con la escudería Cadillac F1.