Cadillac, la última aventura de 'Checo' Pérez en la Fórmula 1

EFE

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez afirmó este miércoles que cree que la escudería Cadillac será su último “gran proyecto” en la Fórmula Uno.



“Lo veo como mi último gran proyecto que puedo dar en la Fórmula Uno. Terminar mi carrera en Cadillac sería increíble, si puedo ayudar a hacerlo en uno de los equipos más exitosos en el futuro sería increíble. El tiempo lo dirá”, explicó en una rueda de prensa en Ciudad de México.

Two paths. One call of destiny.

The Cadillac Formula 1 Team's future begins with them. pic.twitter.com/4r9g6IsDW1 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) August 26, 2025

En el equipo estadounidense, que debutará en 2026 en el Gran Circo, Sergio regresará a la máxima categoría del automovilismo, luego de ausentarse este año al salir de Red Bull.



El mexicano más exitoso en la Fórmula Uno firmó por dos años con Cadillac, en la que tendrá como compañero a Valtteri Bottas, otro veterano de 35 años.



“En este tiempo fuera de las pistas me conocí como persona, me di cuenta de que realmente me gusta entrenar y tener una vida saludable. Pensé que entrenaba porque tenía que hacerlo por contrato y no me gustaba. Cuando paré me di cuenta de que me gusta estar bien físicamente y eso me ayudará a mi regreso”, añadió Pérez.

‘Checo’ tiene la carrera más exitosa para un conductor mexicano en F1 con seis victorias, 39 podios, un subcampeonato mundial en 2023 y dos campeonatos de constructores.



Su etapa más ganadora fueron los cuatro años con Red Bull, en la que obtuvo el subcampeonato y los títulos de constructores.



“Al principio sentí que no extrañaba las carreras, pero cuando empezó la temporada me di cuenta que sí porque me levantaba temprano a verlas y estaba en contacto con gente de las escuderías. Ahí me di cuenta de que lo extrañaba”, añadió el piloto nacido hace 35 años en Guadalajara.



El 2025 fue el primer año de Pérez sin competir ya que se inició en diferentes categorías de carreras desde los 7 años, cuando comenzó a conducir go-karts y comenzó su trayectoria en la que estuvo 14 temporadas seguidas en la Fórmula Uno.



“Lo que haré de aquí a mi debut en 2026 será visitar la fábrica de Cadillac y conocer todo el equipo. Son alrededor de 400 personas trabajando, me voy a poner al día para ver cómo va el coche. Quiero este año probar un carro de Fórmula Uno, uno o dos días, para estar listo para las primeras pruebas”, afirmó el mexicano.