El regreso de 'Checo' Pérez a Formula 1 es casi un hecho

Hiram Marín

El regreso del piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez a Formula 1 es prácticamente un hecho. El prestigiado medio especializado The Race publicó un amplio artículo en el que da a conocer los detalles sobre la negociación del naciente equipo Cadillac con el propio 'Checo' y con el finlandés Valteri Bottas.

De acuerdo a lo publicado por The Race: "Las conversaciones con ambos pilotos están en una etapa avanzada, y se entiende que los términos principales se acordaron hace semanas, aunque, a pesar de diferentes reportes que afirmaban que primero Pérez y luego Bottas habían completado sus acuerdos, esto no significa que los contratos hayan sido firmados".

El reporte indica además, que las negociaciones con los representantes de ambos pilotos están avanzadas y que el anuncio por parte de Cadillac podría coinmcidir con el regreso a la actividad de F1 después de la pausa veraniega.

Otro medio especializado que también se refirió a la cada vez más cercana firma de 'Checo' Pérez y Valteri Bottas con Cadillac fue Motorsport y menciona precisamente que el anuncio se daría antes del Gran Premio de Italia y la presentación sería previa al Gran Premio de Países Bajos.