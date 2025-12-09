La 'mentira' que fabricó Red Bull para deshacerse de 'Checo' Pérez

Héctor Cantú

La salida intempestiva de Sergio ‘Checo’ Pérez de Red Bull Racing tiene una razón que ha salido a la luz, demostrando que todo fue orquestado desde adentro de la misma escudería.

Ha sido Helmut Marko, quien hasta hace unos días se desempeñó como uno de los asesores más importantes de Red Bull, quien ha destapado la postura que apuntaba a que la falta de rendimiento del mexicano, era por su raza.

“Quiero disculparme por mi comentario ofensivo y dejar absolutamente claro que no creo que se pueda generalizar sobre las personas de ningún país, raza o etnia”, habría dicho en una entrevista otorgada a un medio especializado neerlandés.

Luego de su salida, Marko habría asegurado que los últimos años con Christian Horner no fueron los más agradables y que había un juego sucio dentro de la misma escudería.

“Los últimos años con Horner no fueron agradables. Se jugaba muy sucio. ¿Te acuerdas de los tiempos de Sergio Pérez, cuando se decía que los mexicanos están menos centrados que los holandeses o los alemanes? Eso fue fabricado, tal vez por ellos", agregó.

Helmut Marko ha sido duro con el trabajo de Christian Horner con la escudería asegurando que incluso, él, no quería que Horner estuviera al frente de la escudería.

Sergio Pérez y un abrazo para México

“Cuando Dietrich Mateschitz murió ese mismo año, Christian hizo todo lo que pudo para hacerse del poder con el apoyo de Yoovidhya. Hice todo lo que pude en nombre de 'Austria' para evitarlo”, confesó el ahora exfuncionario de Red Bull.

En la temporada 2026, Sergio Pérez correrá con la nueva escudería Cadillac en lo que marcará su regreso a la F1 después de su inexplicable salida de Red Bull.