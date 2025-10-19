'Checo' Pérez apuesta porque Max Verstappen será campeón

Redacción FOX Deportes

Si hay alguien cree en Max Verstappen ese es 'Checo' Pérez, de hecho, el mexicano confía en que su excompañero en Red Bull será el campeón de la temporada 2025 de la Fórmula 1 pese a que sigue en tercero del campeonato de pilotos, por debajo de los McLaren.

"Creo que por la consistencia que siempre ha mostrado, Max tiene muy buenas posibilidades de ganar el campeonato, sin duda es el piloto que más se lo merece", señaló el tapatío de cara al Gran Premio de México.

Pérez, quien dejó a la escudería Red Bull al final del 2024 y que ya tiene pactado el regreso a la 'gran carpa' con Cadillac para la temporada 2026, habló en un evento previo a la décima edición de la carrera de este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

How Checo Perez turned the Mexico City Grand Prix into a national celebration 🇲🇽🎉#F1 #MexicoGP — Formula 1 (@F1) October 23, 2025

Pérez no estará compitiendo en el Gran Premio de México, pero se consuela con que el próximo año volverá para lo que será su temporada número 15.

"Va a ser diferente porque no voy a correr, pero será increíble ver este décimo año fuera de la pista. Va a ser una bonita carrera, es raro estar aquí y no correr, pero lo veré desde casa. Sólo será este año, el que viene voy a estar de vuelta", afirmó el piloto de 35 años.

Pérez, quien a lo largo de su carrera acumula 39 podios, estuvo con Red Bull entre 2021 y 2024, fue subcampeón de la Fórmula 1 en 2023.