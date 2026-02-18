La escudería Mercedes acusa un 'complot' en la Fórmula 1

Reuters

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, acusó a los fabricantes rivales de la Fórmula Uno de confabularse contra su equipo para presionar a la FIA para que cambie las normas sobre motores, pero dijo que eso no cambiaría nada.

El austriaco hizo estas declaraciones el jueves durante las pruebas de pretemporada en Baréin, un día después de que la FIA anunció una propuesta de votación electrónica para cerrar una supuesta laguna jurídica proponiendo un cambio a partir de agosto.

Ride onboard with Kimi Antonelli as he set the fastest lap time on Thursday ⏱️#F1 #F1Testing @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/qJbpt2aprm — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

Los rivales han acusado a Mercedes, que es proveedor de cuatro equipos, incluido el campeón McLaren, de aprovechar una zona gris para ganar rendimiento a través de las relaciones de compresión y la expansión térmica de los componentes del motor.

Wolff dijo a periodistas que el equipo aceptaría el cambio de normativa, pero cuestionó la forma en que se había llevado a cabo.

"O nos quedamos con el reglamento tal y como está o el voto electrónico sigue adelante el viernes con la propuesta que ha presentado la FIA. Ambas opciones nos parecen bien", agregó. "Siempre hemos dicho que esto parece una tormenta en un vaso de agua".

Ferrari, Audi, Red Bull y Honda son los otros proveedores de unidades de potencia, y todos ellos se enfrentan a un gran reto esta temporada, ya que la F1 inicia una nueva era de motores.

"Has desarrollado un componente según la normativa y eso se ha confirmado, y luego todos los demás se unen y dicen que es ilegal. Los reguladores están siendo presionados. ¿Es así como debe ser?", dijo Wolff.

Los Mercedes volaron en las prácticas del GP Emilia-Romagna

"Filosóficamente, no estoy de acuerdo. Pero eso es lo que ha ocurrido en los últimos 50 años en la F1 y esta vez nos ha tocado a nosotros. Supongo que la próxima vez quizá nos uniremos contra otra persona porque creemos que no es justo".

La prensa también ha especulado con que Mercedes ha tenido problemas para certificar su combustible 100% sostenible, pero Wolff dijo que esas informaciones eran erróneas.

"Esta es otra de las historias. Nos dijeron que la relación de compresión era algo ilegal, lo cual es una completa tontería. Y ahora surge la siguiente historia de que nuestro combustible es ilegal", dijo. "Quizá mañana inventemos otra cosa".