Lando Norris y un título absolutamente "surrealista"

Héctor Cantú

El inglés Lando Norris (McLaren), que este domingo se proclamó nuevo campeón del mundo de Fórmula Uno, al acabar tercero el Gran Premio de Abu Dabi, el último del año, declaró en el circuito de Yas Marina que es "increíble y surrealista; algo con lo que" había "soñado durante mucho, mucho tiempo".



"Es increíble, es surrealista. He soñado con esto durante mucho, mucho tiempo", comentó Norris, nacido hace 26 años en Bristol, al que le bastaba -entre otras combinaciones- con subir al podio para capturar el título. Algo que hizo al acabar tercero una carrera que ganó el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y que el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, acabó en segunda posición. Lando Norris, primer campeón de la temporada 2025

Norris, que se convirtió en el undécimo piloto británico en ganar el Mundial de Fórmula Uno, acabó el campeonato con 423 puntos, dos más que 'Mad Max' y con trece de ventaja sobre Piastri.

"En una temporada siempre hay altibajos pero nada importa si acabas ganando; y yo lo he hecho con un equipo increíble. Un equipo en el que llevo siete años", apuntó, desde el podio -donde lo entrevistó su compatriota Jenson Button, campeón del mundo en 2009- Norris; en referencia a McLaren, escudería con la que debutó en la categoría reina en 2019 y con la que festejó asimismo los Mundiales de constructores del año pasado y de este.