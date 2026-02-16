George Russell, el más rápido en la primera jornada de las pruebas

EFE

El Mercedes volvió a ser el coche más rápido en los segundos ensayos de Baréin, en este caso pilotado por George Russell (1:33.459), aunque muy cerca quedaron el McLaren de Oscar Piastri (1:33.469) y el Ferrari de Charles Leclerc (1:33.739).

Kimi Antonelli, quien había sido el más veloz de los primeros tests de Baréin la pasada semana, ya firmó el tercer mejor tiempo de la mañana (1:34.158), pero su compañero de escudería mejoró las prestaciones en la sesión vespertina de esta jornada de ensayos. El rendimiento de Mercedes destacó por su regularidad.

El segundo mejor tiempo lo registró Oscar Piastri con el McLaren. Lando Norris había estado ligeramente mejor que Antonelli en la matinal (1:34.052), y Piastri estuvo liderando la tabla de tiempos durante buena parte de la tarde (1:33.469), pero se vio superado cerca del final por Russell.

El podio del día lo completó el que hasta ahora es el tercer mejor coche de la parrilla. Charles Leclerc, al volante del Ferrari por la mañana, firmó la vuelta más rápida de la matinal (1:33.739). Se esperaba todavía más mejoría por parte de su compañero, Lewis Hamilton, en la sesión vespertina, pero el monoplaza pasó mucho tiempo en boxes por problemas mecánicos. Aun así, el británico terminó séptimo (1:34.299).

Entre medias se coló Isack Hadjar (1:34.260), a los mandos del Red Bull durante todo el día. Por la mañana también tuvo problemas con el coche, pero mejoró exponencialmente, según avanzaba la tarde e iba ganando rodaje hasta acabar con uno de los mejores tiempos.

Justo por detrás de Hamilton terminó la jornada Carlos Sainz. Su compañero Alex Albon había dejado a Williams como cuarta mejor escudería de la mañana (1:35.690), y el español, después de 55 vueltas, finalizó en octavo lugar (1:35.113).

En el caso de Aston Martin, la escudería de Fernando Alonso y Lance Stroll dejó nuevas luces y sombras. Alonso (1:36.536) se puso al volante del AMR26 por la mañana, y se vio obligado a entrar a boxes por un nuevo problema de motor tras 28 vueltas. Stroll, aunque mejoró el tiempo por la tarde (1:35.974), provocó una bandera roja después de un trompo.

Alonso declaró en la rueda de prensa oficial después de la sesión matinal:

"Sin duda, todo se puede arreglar, a corto y medio plazo. No creo que haya nada imposible, pero tenemos que esperar y ver. Podemos hacerlo antes de Australia. Hay muchas cosas que arreglar en los próximos dos días y medio".

Los tests de pretemporada de Baréin se reparten en dos tandas de tres jornadas: del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes. Kimi Antonelli, de la escudería Mercedes, fue el más rápido de los primeros tres días, con un tiempo de 1:33.669.

Estas son las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.