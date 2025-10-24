George Russell, incógnito en las prácticas de la manera más mexicana

Reuters

George Russell cambió el viernes la cabina de su Mercedes por una máscara de lucha libre, colándose en las gradas del Greran Premio de la Ciudad de México disfrazado de luchador para ver la práctica desde la multitud.

El piloto británico aprovechó su ausencia en la primera sesión de prácticas en el Autódromo Hermanos Rodríguez para hacer algo bastante inusual: mezclarse anónimamente con los aficionados mexicanos mientras el piloto de reserva, el danés Fred Vesti, tomaba su lugar detrás del volante.

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

Russell tomó prestada la tradicional máscara de luchador mexicano para llevar a cabo su misión encubierta, pasando desapercibido para observar cómo se desarrollaba la sesión.

"Hacía años que no veía coches de Fórmula 1 en la pista, así que encontré la manera de colarme en las gradas mientras Fred conducía mi coche", publicó Russell en Instagram, revelando su solución creativa para ser espectador por una vez.

Undercover George! 👀



George Russell heads to the grandstand to watch Fred Vesti at the wheel of his @MercedesAMGF1 car in FP1 🍿#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/IX9Q9DR7Ne — Formula 1 (@F1) October 24, 2025

El piloto de Mercedes fue uno de los nueve pilotos habituales que se quedaron fuera de la primera sesión, reemplazados por novatos y reservas como parte de las regulaciones que obligan a los equipos a proporcionar tiempo en pista en cuatro sesiones de práctica por temporada.

Russell, que ha conseguido ocho podios y dos victorias a lo largo de la temporada, actualmente ocupa el cuarto lugar en la clasificación del campeonato con 252 puntos.

Su escapada con máscara brindó una oportunidad única de experimentar la Fórmula Uno desde la perspectiva de un aficionado en lugar de desde el interior de la cabina.