Fuertes críticas de Max Verstappen hacia su nuevo auto

Reuters

El cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen, declaró el jueves, en la segunda jornada de pruebas de pretemporada en Bahrein, que su nuevo Red Bull no es muy divertido de conducir.

El neerlandés completó un impresionante número de vueltas y también fue segundo en la tabla de tiempos el miércoles, pero no parecía muy contento con lo que estaba conduciendo cuando habló con periodistas en Sakhir.

"No es muy divertido, para ser sincero", dijo Verstappen. "No se parece mucho a la Fórmula Uno. Disfruto conduciendo a toda velocidad y, en este momento, no se puede conducir así. Hay muchas cosas que tener en cuenta".

🗣️ "As a pure driver, I enjoy driving flat out, and at the moment, you cannot drive like that."



Max Verstappen says the 2026 regulations are not what F1 should be: pic.twitter.com/mSnbHEpvI8 — The Race (@wearetherace) February 12, 2026

"Mucho de lo que haces como piloto (...) tiene un efecto enorme en el aspecto energético. Para mí, eso no es F1. Quizás sea mejor pilotar en Fórmula E, ¿no? Porque ahí todo gira en torno a la energía, la eficiencia y la gestión".

La F1 está iniciando una nueva era de motores, junto con cambios significativos en la aerodinámica y el chasis esta temporada, con un aumento de los componentes eléctricos.

Después de que el campeón del mundo de McLaren, Lando Norris, fuera el más rápido en la jornada inaugural, fue el turno de Charles Leclerc de tomar el relevo en la cabeza con Ferrari.

Max Verstappen disipó dudas sobre su futuro en Red Bull El piloto neerlandes fue parte de muchos rumores en los últimos meses

Norris fue segundo, a 0,511 segundos del líder, con Ollie Bearman, de Haas, tercero y George Russell, de Mercedes, cuarto.

Tres pilotos pasaron todo el día al volante: Leclerc, Norris y Bearman, con 139, 149 y 130 vueltas respectivamente.

El nuevo compañero de Verstappen, Isack Hadjar, fue quinto tras sufrir algunos problemas técnicos por la mañana.

El viernes es el último día de la prueba inaugural en Bahrein, y la semana que viene habrá tres días más. La temporada comienza en Australia el 8 de marzo.