Oscar Piastri tendrá la posición de honor en la 'Sprint Race' de Catar

EFE

El piloto australiano de la escudería McLaren, Oscar Piastri, hizo valer sus buenas sensaciones que destiló en los primeros entrenamientos libres anotándose la pole para la carrera sprint de este sábado en el circuito de Lusail, gracias a un tiempo de 1:20.055, superando al Mercedes del británico George Russell por solo 32 milésimas y a su compañero de equipo, el británico Lando Norris (+230).

Una de las sorpresas de la sesión clasificatoria fue el cuarto puesto alcanzado por el piloto español de Aston Martin, Fernando Alonso (+395), que desde la SQ1 se codeó entre los mejores tiempos con su monoplaza, mientras que el madrileño Carlos Sainz alcanzó la octava posición, a 487 milésimas de distancia con respecto al crono de Piastri.

Como contraste, el británico Lewis Hamilton no logró pasar de la primera manga (18º) con su Ferrari, mientras que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) acabó sexto (+473), pasándole factura una salida de pista a cuatro minutos para la conclusión de la tercera ronda.

Además, el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) cayó eliminado en la segunda manga (13º) y el argentino Franco Colapinto capituló en la primera tanda (20º).

En la SQ1, Verstappen comenzó superando a un efervescente Alonso en 104 milésimas, con un tiempo de 1:21.172, clasificando para el siguiente asalto el australiano Oscar Piastri con el tercer mejor crono (+149) y un sorpresivo Nico Hulkenberg (+155) que, con su Kick Sauber, se coló por delante del McLaren de Lando Norris (+226), destacando además la eliminación de Hamilton (18º), que se quedó sin tiempo para apurar la última vuelta.

Posteriormente, en la segunda manga, Norris sería el primero en bajar de la barrera del 1:21 (1:20.956), colocándose segundo Piastri a solo

49 milésimas y Verstappen, tercero a solo 80. Sería el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) uno de los pilotos destacados en caer en esta sesión, a costa de un Kimi Antonelli (Mercedes) que logró meterse en el últimos suspiro para la siguiente ronda.