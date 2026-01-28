Los 5 momentos de la Jornada 8 de la Champions League

Karla Villegas Gama

Anatoliy Trubin es el primer portero en la historia que le anota al Real Madrid en competencia europea, además, es el quinto arquero que marca en la Champions.

Lamine Yamal le anotó al Copenhagen y en el camino se convirtió en el jugador más joven que llega a 8 goles en la competencia, superando a Kylian Mbappé.

Virgil Van Dijk dio 3 asistencias en el triunfo ante Qarabag; el primer central en la historia con tantos pases para gol en un mismo duelo del torneo.

Por primera vez desde 2018, Napoli quedó eliminado en fase de grupos o de liga; en sus últimas tres apariciones había conseguido su boleto directo a los octavos de final.

El triunfo del Manchester City sobre Galatasaray convirtió a Pep Guardiola en el técnico que llega más rápido a 400 victorias con un mismo club.