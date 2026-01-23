Pep Guardiola lo reconoce, Arsenal es el mejor equipo del mundo

Redacción FOX Deportes

Pep Guardiola se sinceró tras el descalabro del Manchester City frente a Bodø/Glimt en la Champions League.

El entrenador de los ‘Sky Blues’ sabe que el equipo se repondrá del descalabro en el torneo continental, así como de la derrota ante el Manchester United en la Premier League. Además, se dio tiempo para hablar del Arsenal:

“Absolutamente, (Arsenal) es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Si nos fijamos en la Champions League, la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup, este es el mejor equipo del momento. Ojalá podamos estar cerca, mejorando cada vez más, y tener una oportunidad de alcanzarlos”.

Los ‘Gunners’ lideran el torneo inglés con 50 puntos, siete por delante del Manchester City, así como la competencia europea, con siete unidades. En la Carabao tienen ventaja en las semifinales, frente al Chelsea, y en la FA Cup, están clasificados a la cuarta ronda.